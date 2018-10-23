Юная пермячка выложила порнографическую фотографию своей соперницы

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-23T09:50:33+03:00

В соцсетях снимок посмотрели несколько сотен человек

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Перед судом предстанет 17-летняя пермячка, обвиняемая в незаконном распространении и демонстрации порнографических материалов в интернете.

Юная пермячка выложила в социальной сети фотографию порнографического характера своей соперницы по группе. Пост посмотрели несколько сотен человек. Поскольку девушка публично продемонстрировала материалы порнографического характера, ее будут судить.

Следователи передали уголовное дело в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства. Следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него. 5 января этого года в казарме авиабазы «Сокол» нашли тело 20-летнего солдата. Рустам из Магнитогорска совершил самоубийство

В ходе следствия вскрылось, что в военной части процветала «дедовщина». Командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения.