2018-10-23T09:50:33+03:00
Происшествия

Юная пермячка выложила порнографическую фотографию своей соперницы

В соцсетях снимок посмотрели несколько сотен человек
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет 17-летняя пермячка, обвиняемая в незаконном распространении и демонстрации порнографических материалов в интернете.

Юная пермячка выложила в социальной сети фотографию порнографического характера своей соперницы по группе. Пост посмотрели несколько сотен человек. Поскольку девушка публично продемонстрировала материалы порнографического характера, ее будут судить.

Следователи передали уголовное дело в суд, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства. Следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него. 5 января этого года в казарме авиабазы «Сокол» нашли тело 20-летнего солдата. Рустам из Магнитогорска совершил самоубийство

В ходе следствия вскрылось, что в военной части процветала «дедовщина». Командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье будут судить двух мошенниц, которые украли у 85-летнего пенсионера 40 тысяч рублей
Пропавшие в Краснокамске подростки вышли на связь, но боятся идти домой
Житель Прикамья наказан за повторную езду в пьяном виде
В Перми открыто движение по шести полосам улицы Героев Хасана
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик «Рено» врезался в легковушку
В Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства
Пермские школьники триумфально выступили на международной выставке в Индии
В ноябрьские праздники отменен ряд пригородных электричек
В Перми «Уральские авиалинии» отменили рейсы до Екатеринбурга и Душанбе
В Перми открылась выставка рекламы Маяковского и Родченко
«Парма» в упорной борьбе уступила «Химкам»
В Перми активисты фудшеринга раздали 350 кг продуктов нуждающимся
МЧС: в Прикамье ожидаются дождь и сильный ветер
Гособвинение требует для пермского экс-депутата, избившего DJ Smash и студента, 2 года и 5 месяцев в колонии-поселении
Ледовый городок в Перми обойдется в 22 миллиона рублей
С днем народного единства пермяков поздравит Виктория Дайнеко
В Перми на работника пункта приема металла напали с ножом и ограбили
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
Компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов