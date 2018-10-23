В Перми открыто движение по шести полосам улицы Героев Хасана

СЕГОДНЯ 09:33 2018-10-23T09:33:39+03:00

В следующем году планируется реконструкция следующего участка от Хлебозаводской до Василия Васильева

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23 октября открыли шестиполосное движение по улице Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Работы были завершены раньше срока, по контракту они должны быть завершены только 1 декабря.

Для того, чтобы не останавливать движение по Транссибу и на выезде из города, проектировщики нашли уникальное решение – параллельное строительство железнодорожной эстакады. Работы по расширению участка улицы продолжались два года.

- На участке в 1,6 км увеличена ширина дороги, теперь транспорт здесь может двигаться по трем полосам в каждом направлении и с расчетной скоростью 80 км/ч, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас завершаются работы по устройству тротуаров, установке опор наружного освещения и осветительных приборов. Предполагается, что до середины ноября все технические работы будут завершены. Благоустройство предполагается выполнить уже в следующем году, после установления на улице положительной температуры.

В следующем году планируется реконструкция следующего участка улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева.

Кроме того, продолжаются работы на участке федеральной дороги Лобаново-Кояново. До 15 ноября подрядчик обещает открыть движение по две полосы в каждую сторону.