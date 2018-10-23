На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик «Рено» врезался в легковушку

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-23T07:46:56+03:00

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22 октября около 19.30 дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Пермь-Екатеринбург. На 14 км дороги 41-летний водитель грузовика «Рено Мастер» стал перестраиваться в левый ряд и не убедился в безопасности маневра. Фура столкнулась с автомобилем «Хендай Солярис», который двигался в попутном направлении.

32-летняя женщина-водитель легкового автомобиля получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. 41-водитель грузовика из Московской области не пострадал. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что 21 октября в Чайковском произошел наезд на ребенка. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на улице Вокзальной сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте 11-летнего мальчика. - В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами головы и тела госпитализирован в больницу.