В Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства
В Перми суд вынес приговор 22-летнему солдату-срочнику. Его признали виновным в доведении до самоубийства и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
5 января этого года в казарме авиабазы «Сокол» нашли тело 20-летнего солдата. Рустам из Магнитогорска совершил самоубийство
В ходе следствия вскрылось, что в военной части процветала «дедовщина». Командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения. Во время расследования под стражу взяли рядового Рамазана М. Следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него. Незадолго до гибели Рамазан заставил Рустама сторожить бушлаты в сушилке, пока другие солдаты пошли на обед.
- Судебно-психологическая экспертиза изучила все факты и пришла к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между суицидом солдата и издевательствами над ним, - отметил судья. – Он подвергался насилию, его обзывали, унижали его честь и достоинство.