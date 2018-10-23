2018-10-23T07:36:49+03:00
Общество

В Перми на четыре года осудили срочника, который довел солдата до самоубийства

Следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми суд вынес приговор 22-летнему солдату-срочнику. Его признали виновным в доведении до самоубийства и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

5 января этого года в казарме авиабазы «Сокол» нашли тело 20-летнего солдата. Рустам из Магнитогорска совершил самоубийство

В ходе следствия вскрылось, что в военной части процветала «дедовщина». Командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения. Во время расследования под стражу взяли рядового Рамазана М. Следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него. Незадолго до гибели Рамазан заставил Рустама сторожить бушлаты в сушилке, пока другие солдаты пошли на обед.

- Судебно-психологическая экспертиза изучила все факты и пришла к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между суицидом солдата и издевательствами над ним, - отметил судья. – Он подвергался насилию, его обзывали, унижали его честь и достоинство.

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