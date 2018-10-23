Пермские школьники триумфально выступили на международной выставке в Индии

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-23T07:04:20+03:00

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В столице Индии Дели завершилась международная выставка юных изобретателей. В шести номинациях конкурса было представлено более 80 изобретений. В международной выставке принимали участие делегации 9 стран, в том числе из Китая и Сингапура.

Два проекта, представленных учениками пермской школы «Фотоника» (школа №93), были удостоены медалей.

Победителями в номинации «Технологии для специальных нужд» стали ученицы 10 класса Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди. Школьницы нашли способ улучшить ливневки. Свой проект они назвали «Не попасть за решетку.

Ирина Масленникова стала обладательницей серебряной медали в номинации «Безопасность и здоровье». На выставку она привезла свой проект «Портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с переломом конечностей». Отменим, что в прошлом году Ирина представляла свой проект в Японии и получила за него третье место. Через два месяца на это изобретение школьница получит патент.