В ноябрьские праздники отменен ряд пригородных электричек

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-23T06:57:56+03:00

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Пермская пригородная компания обнародовала порядок курсирования электропоездов со 2 по 5 ноября.

В дни ноябрьских праздников будут отменены ряд электричек.

С 3 по 5 ноября отменена электричка Кукуштан - Пермь 2. С 6 ноября она будет следовать по расписанию с понедельника по пятницу.

Так, 4 ноября отменена электричка Чусовская - Теплая Гора. Она будет ходить 2, 5 ноября и с 09 ноября по пятницам и воскресеньям.

Также 4 ноября не будет курсировать электропоезд Пермь-2 - Кунгур. Он будет следовать 2 и 5 ноября и 9 ноября по пятницам и воскресеньям. По этим же дням будет следовать электричка в обратном направлении.

5 ноября электропоезд сообщением Теплая Гора – Чусовская не курсирует. Он назначен на 3, 6 ноября и далее с 10 ноября по расписанию по субботам и понедельникам.

5 ноября не будет курсировать электропоезд Чусовская - Пашия. С 6 ноября она будет ходить по расписанию с понедельника по четверг и в субботу.

6 ноября отменена обратная электричка Пашия-Чусовская. С 7 ноября электропоезд будет курсировать со вторника по пятницу и в воскресенье.

Пригородные поезда сообщением Пермь-2 – Комарихинская 3 и 4 ноября курсируют по расписанию.