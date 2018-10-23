В ноябрьские праздники отменен ряд пригородных электричек
Пермская пригородная компания обнародовала порядок курсирования электропоездов со 2 по 5 ноября.
В дни ноябрьских праздников будут отменены ряд электричек.
С 3 по 5 ноября отменена электричка Кукуштан - Пермь 2. С 6 ноября она будет следовать по расписанию с понедельника по пятницу.
Так, 4 ноября отменена электричка Чусовская - Теплая Гора. Она будет ходить 2, 5 ноября и с 09 ноября по пятницам и воскресеньям.
Также 4 ноября не будет курсировать электропоезд Пермь-2 - Кунгур. Он будет следовать 2 и 5 ноября и 9 ноября по пятницам и воскресеньям. По этим же дням будет следовать электричка в обратном направлении.
5 ноября электропоезд сообщением Теплая Гора – Чусовская не курсирует. Он назначен на 3, 6 ноября и далее с 10 ноября по расписанию по субботам и понедельникам.
5 ноября не будет курсировать электропоезд Чусовская - Пашия. С 6 ноября она будет ходить по расписанию с понедельника по четверг и в субботу.
6 ноября отменена обратная электричка Пашия-Чусовская. С 7 ноября электропоезд будет курсировать со вторника по пятницу и в воскресенье.
Пригородные поезда сообщением Пермь-2 – Комарихинская 3 и 4 ноября курсируют по расписанию.