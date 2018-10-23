В Перми «Уральские авиалинии» отменили рейсы до Екатеринбурга и Душанбе

СЕГОДНЯ 06:39 2018-10-23T06:39:52+03:00

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23 октября отменены вылеты самолетов в Екатеринбург и Душанбе. Так, согласно онлайн-табло пермского аэропорта, рейс Уб 1966 Пермь-Екатеринбург авиакомпании Пермь-Екатеринбург не состоится. Самолет Airbus должен был вылететь в 9.05. Также отменен и обратный рейс из Екатеринбурга в Пермь.Он должен был приземлиться в Перми в 12.10.

Кроме того, «Уральские авиалинии» отказались от рейса из Перми в Душанбе. который был запланирован на 13.40.

Напомним, что накануне МЧС Пермского края предупреждало о том, что в Прикамье ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер. Ночью порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

- Будьте внимательны и осторожны, избегайте шатких конструкций, - добавили в МЧС.

В то же время эта неделя в Пермском крае будет аномально теплой. 25-26 октября ожидается значительное повышение температуры, особенно по югу Пермского края (+11…+13 градусов).