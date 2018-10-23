2018-10-23T06:09:39+03:00
Спорт

«Парма» в упорной борьбе уступила «Химкам»

Пермякам не хватило опыта и хладнокровия
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В первом домашнем матче сезоне «Парма» принимала на своей площадке подмосковные «Химки».

Первая четверть прошла в равной борьбе, чуть сильнее в ней оказались хозяева паркета. Второй и третий отрезок матч а прошел в равной борьбе, однако в концовке «Химкам» удался впечатляющий рывок, благодаря которому они одержали победу. Итоговый счёт матча — 80:70 в пользу подмосковной команды.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Демаркус Бост, набравший 22 очка. В составе хозяев отличился Коди Джастис с 17 баллами.

Сегодня нам не хватило опыта и хладнокровия, особенно в ключевых моментах. Эти же ситуации отдалили нас от победы в Красноярске, - отметил после игры главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс. -У меня нет претензий к игрокам в защите, а вот в нападении нам пока не хватает движения мяча. Возможно, не хватило опыта Янису Блумсу в решающий момент, который приступил к тренировкам только за день до игры и пропустил всю прошлую неделю из-за болезни. Но, считаю, у этой команды есть потенциал, и мы будем работать, чтобы показывать ту игру, на которую способны.

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