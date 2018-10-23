2018-10-23T06:00:07+03:00
Общество

В Перми активисты фудшеринга раздали 350 кг продуктов нуждающимся

В проекте участвуют 13 волонтеров
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми появились фудсейверы - люди, которые раздают излишки продуктов нуждающимся. Координатором пермского движения фудшеринга стал Денис Красносельских, который до этого уже имел опыт волонтерства. Сегодня, по его словам, в Перми действуют 13 волонтеров. Они взаимодействуют с 8 магазинами. Продавцы отдают фудсейверам нереализованный товар, обязательно не испорченный и не просроченный. В основном, это хлеб и выпечка. За три недели волонтеры раздали примерно 350 кг продуктов и отдать нуждающимся: бездомным, многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, людям в трудной жизненной ситуации.

Волонтером фудшеринга может стать каждый, но у движения есть свои правила. Основное условие - часть продуктов доброволец может оставить себе (друзьям, родственникам, знакомым), но большую часть необходимо отдать на благотворительность. Продажа спасенных продуктов строго запрещена. Это противоречит основной идее фудшеринга и ведет к исключению из проекта. Принимать пожертвования или услуги за продукты питания также недопустимо.Также нельзя опаздывать на вывоз продуктов.

- Если вы понимаете, что не сможете приехать на вывоз продуктов, на который записались, вы несете ответственность за то, чтобы как можно раньше найти себе замену, - отмечабют организаторы движения.

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