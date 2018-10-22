Гособвинение требует для пермского экс-депутата, избившего DJ Smash и студента, 2 года и 5 месяцев в колонии-поселении

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-22T16:04:38+03:00

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Государственный обвинитель Алексей Шишигин требует для бывшего депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Телепнева два года и пять месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, экс-депутата летом уже осудили за избиение известного музыканта DJ Smash. Приговор суда – два года в колонии-поселении. А сейчас идет новый суд, Телепнева обвиняют в том, что в том же ночном клубе он дважды ударил 20-летнего парня. На суде потерпевший Глеб Кулаков рассказал, что в клубе Телепнев начал приставать к девушке, которая была с ним в одной компании. Парень попросил Телепнева убрать руки, и был за это избит.

Телепнев свою вину не признает и утверждает, что никого в клубе и пальцем не тронул. Кроме этого, он отказался признавать иски потерпевшего. Глеб требует выплатить 75 тысяч рублей моральной компенсации, а также возместить расходы на адвоката – 215 тысяч рублей.

- Я очень сожалею, что подобное происходит в нашем обществе, - сказал в последнем слове Телепнев. – Это какая-то публичная порка. Прошу не усугублять мое положение. Я отец многодетного семейства, я руководитель предприятия. Я могу приносить пользу обществу.