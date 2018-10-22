В Перми на работника пункта приема металла напали с ножом и ограбили

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-22T14:49:20+03:00

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Поздно ночью в Орджоникидзевском районе был ограблен сотрудник пункта приема металлов. К нему в вагончик зашли двое мужчин и представились работниками конкурирующей фирмы. Они стали угрожать мужчине расправой. После чего он из нападавших достал нож, подошел к приемщику, схватил его за куртку и вытащил из кармана 250 рублей. Забрав деньги, мужчины скрылись.

Сотрудник пункта приема металла обратился в полицию. По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины. 31-летнего и 41-летнего грабителя поместили в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тем временем, в Перми задержаны грабители, которые нападали на женщин. 38-летний пермяк и его 34-летний подельник нападали на представительниц слабого пола на улицах в темное время суток. Оперативники ищут пострадавших от действий налетчиков.