2018-10-22T11:46:03+03:00
Общество

Компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов

И это всего за 9 месяцев
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За 9 месяцев 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала более 1 млн страховых медицинских полисов, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Среди наиболее популярных медицинских продуктов – полисы для иностранных граждан (34%), на случай онкологических заболеваний (28%), продукты для получения качественной медицинской помощи в ведущих поликлиниках страны, в том числе с помощью сервиса телемедицины (25%). В числе востребованных продуктов - полис «Медсоветник». Страховая программа представляет собой навигатор по системе здравоохранения, который помогает найти лучшую клинику и врача в соответствии с профилем заболевания и организовать лечение. За полгода со старта продаж реализовано порядка 25 тысяч полисов.

Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Страховые медицинские полисы являются одними из самых востребованных продуктов среди населения. Покупка полиса обходится дешевле, чем самостоятельное обращение в клинику. К тому же, в рамках добровольного страхования клиенты получают более широкие возможности и дополнительные сервисы. Мы выступаем на стороне клиента как его персональный медицинский эксперт и медицинский юрист».

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