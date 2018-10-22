В Прикамье пьяному дебоширу назначили 300 часов обязательных работ

СЕГОДНЯ 10:06 2018-10-22T10:07:06+03:00

Мужчина сначала буянил в электричке, а затем продолжил ругаться в отделении полиции

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В Верещагино в постовую службу полиции поступило сообщение о двух нетрезвых мужчинах, которые вызывающе ведут себя в электричке. Полицейские подошли к пьяному молодому человеку, который выходил из вагона, и попросили предъявить документы и пройти вместе с ними в комнату охраны. Однако мужчина стал оскорблять представителей власти. На просьбы успокоиться он никак не реагировал, и дебошира доставили в отдел полиции. Но и там он не угомонился, продолжил сквернословить и унижать сотрудников правопорядка.

Суд на основании видеозаписи с камеры, установленной на железнодорожной станции, назначил наказание дебоширу в виде штрафа.

Но в установленный законом 60-дневный срок молодой человек штраф не оплатил. Мужчину вновь вызвали в суд, который заменил штраф на 300 часов обязательных работ. В течение 75 дней мужчина будет заниматься общественно полезными работами на благо родного района, сообщили в службе судебных приставов.