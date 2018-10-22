2018-10-22T09:45:00+03:00
Происшествия

В Перми задержаны грабители, которые нападали на женщин

Оперативники ищут пострадавших от действий налетчиков
Константин КЯКИНЕН
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Полицейские задержали в Перми двух мужчин по подозрению в серии грабежей. 38-летний пермяк и его 34-летний подельник нападали на представительниц слабого пола на улицах в темное время суток.

Одна из девушек сумела дать отпор налетчикам. Мужчины напали на 23-летнюю пермячку около 22 часов на улице Чехова. Девушка достала из сумку вилку и ударила одного из нападавших. Но, несмотря на сопротивление подозреваемые все же похитили у пермячки золотые украшения на сумму более 7 тысяч рублей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю также отметили, что последнее преступление налетчики совершили недалеко от проходных «Мотовилихинских заводов». Тогда они напали на 64-летнюю женщину, которая рано утром шла на работу.

Оперативники установили причастность мужчин к трем грабежам. Однако в полиции считают, что не все потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Пострадавших просят позвонить по телефону 246-83-77.

В Перми задержаны налетчики, нападавшие на женщин.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

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