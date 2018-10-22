2018-10-22T07:43:16+03:00
Происшествия

В Прикамье «Тойота» сбила 11-летнего мальчика

Ребенок с многочисленными травмами головы и тела госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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21 октября в 15.50 в Чайковском произошел наезд на ребенка. 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» на улице Вокзальной сбил перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 11-летнего мальчика.

- В результате ДТП ребенок с многочисленными травмами головы и тела госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее мы писали, про смертельное ДТП в Прикамье. «Камаз» не уступил дорогу «Лексусу». В два часа ночи 20 октября тяжелый КамАЗ с прицепом выезжал с объездной дороги «Обход города Чернушки». Двигаясь по второстепенной дороге, 35-летний водитель грузовика на перекрестке Брод-Куеда-Пермь-Ульяновка не уступил автомобилю Lexus, двигавшемуся по главной дороге, и протаранил иномарку. Молодая женщина из Кунгура скончалась до прибытия «Скорой помощи». По факту ДТП проводится проверка.

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