Жители Пермского края обманули банки Удмуртии на семь миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-22T07:36:36+03:00

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40-летний пермяк и 34-летний житель Чайковского задержаны в Пермском крае за серию махинаций в сфере кредитования на территории Удмуртии.

18 октября им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, они подыскивали на территории Пермского края граждан, которые соглашались на оформление на себя кредитного договора за дополнительное вознаграждение. Затем они привозили их в Ижевск. В автосалоне по продаже отечественных машин подставные люди подавали заявки на кредит в банки, предоставляя заведомо ложные сведения о доходах и месте работы. После оформления кредита они получали денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Затем обвиняемые продавали автомобили новым покупателям.

По такой схеме были оформлены кредиты в трех банках на приобретение 8 автомобилей. Сумма ущерба составляет более 7 миллионов рублей.

В настоящее время на автомобили наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Удмуртской республике.