Пермская семья судится с авиакомпанией из-за задержки рейса

СЕГОДНЯ 06:24 2018-10-22T06:25:25+03:00

Они опоздали на рейс из Москвы в Пермь

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Пермяк подал иск на авиакомпанию. 12 октября в Орджоникидзевский районный суд поступило заявление жителя Перми, который требует выплаты компенсации за задержку рейса из Сочи. Из-за нее мужчина со своей семьей не успели на рейс в Пермь.

В иске указано, что мужчина летел из Сочи в Пермь с пересадкой в Москве. Однако вылет в Москву задержался и самолет прибыл через полтора часа после назначенного времени. На самолет в Пермь они не успели. Пермякам пришлось покупать билеты на другой рейс.

Они обратились в авиакомпанию с просьбой возместить стоимость билетов, но им отказали. Тогда глава семьи обратился в суд с требованием взыскать компенсацию стоимости билетов на самолет, неустойку и компенсацию за моральный ущерб.

Ранее, в Перми в батут-центре 5-летней девочке сломали ногу. На нее упал мужчина, прыгавший рядом.