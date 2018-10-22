Баскетболисты «Химок» Швед и Гилл не сыграют с «Пармой»

СЕГОДНЯ 06:14 2018-10-22T06:15:25+03:00

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Баскетболисты подмосковного клуба «Химки» Алексей Швед и Энтони Гилл не полетели в Пермь на матч с «Пармой», сообщили РИА Новости.

22 октября подмосковные баскетболисты сыграют с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Литовский форвард пермского клуба Эйгирдас Жукаускас поделился мыслями и ожиданиями по поводу предстоящей первой домашней игры.

- Вся команда работает очень усердно, чтобы показать все, на что мы способны в первой домашней игре, - отметил Жукаускас. - «Химки» - соперник очень серьезный, но матч начинается со счета 0:0, а поэтому у нас есть все шансы. Мы все наслышаны, что в Перми потрясающая атмосфера на матче. Надеюсь, что в понедельник придут все болельщики «Пармы» и будут поддерживать нас, а мы, в свою очередь, постараемся порадовать их красивой и эффективной игрой.

Напомним, что первый домашний матч сезона состоится 22 октября. Начало в 18:30