В Перми сгорел павильон на Центральном рынке

СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-22T05:59:30+03:00

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В воскресенье вечером горел торговый павильон на улице Подгорной в районе Центрального рынка. По словам очевидцев, в нем располагался магазин электроинструментов.

- Сообщение о пожаре поступило в 20.47, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Горение ликвидировано в 21.25. Причины пожара устанавливаются.

В результате пожара сгорел павильон. В соцсетях предположили, что хозяева павильона кому-то перешли дорогу. «Кто-то землю для себя освобождает?», «Конкуренция, кому-то пеешел дорогу», - комментировали случившее пермяки.

Ранее мы писали, что 21 октября ночью загорелся деревянный дом по ул. Пролетарская в селе Уинское. Пожарные получили информацию о возгорании в 2.38. В пожарную часть позвонили очевидцы, когда дом уже вовсю горел. В ходе ликвидации пожара были обнаружены без признаков жизни 47-летний и 36-летний мужчины.