В Прикамье ожидается снег и сильный ветер

21 Окт. 19:34 2018-10-21T19:35:21+03:00

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По данным Пермского гидрометцентра, 22 октября на территории Пермского края ожидается переменная облачность с прояснениями, местами небольшие кратковременные осадки. Ночью будет идти снег, днем – мокрый снег. По прогнозам синоптиков, ветер ночью будет северо-западный, западный 3-8 м/с. Днем ветер усилится дор 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем 0,+5°.

Спасатели рекомендуют гражданам закрывать окна и выключать электроприборы.

- Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями, - обращаются к жителям Прикамья. - Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Водителей просят по возможности отложить поездки до стабилизации погоды. При следовании на дальние расстояния возьмите с собой дополнительный комплект сухой теплой одежды, обуви. Будьте внимательны и осторожны!