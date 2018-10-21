В Прикамье автолюбительница поблагодарила полицейских за помощь

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-21T09:53:13+03:00

Она проколола колесо и едва не вылетела в кювет

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Чусовские инспекторы дорожно-патрульной службы Константин Леонтьев и Игорь Чебыкин оказались помощь автолюбительнице, которая в результате неисправности не могла продолжить движение.

Около 19.30 со стороны Чусового в направлении Губахи двигался внедорожник «Тойота». Иномарка чуть не вылетела с трассы из-за проколотой шины, но водителю удержать машину на дороге, не допустив съезд в кювет.

Инспекторы подошли к машине и увидели, что за рулем - женщина, а в салоне находятся двое Прибывшие по их вызову специалисты шиномонтажной мастерской увезли колесо на станцию технического обслуживания, отремонтировали и установили на место. Все это время полицейские находились рядом с водителем и юными пассажирами.

Автолюбительница от души поблагодарила Госавтоинспекторов за оказанную помощь. Призналась, что не представляет, как бы вышла из такой сложной ситуации, не окажись рядом сотрудников ГИБДД, сообщили в краевой полиции.