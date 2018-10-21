В Перми спасли молодого человека, который пытался прыгнуть с Коммунального моста
19 октября около девяти часов вечера очевидцы заметили мужчину, который перелез через перила Коммунального моста и пытался спрыгнуть вниз.
- В 20.40 в дежурную часть Ленинского района города Перми поступило сообщение о мужчине, который пытается спрыгнуть вниз, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники МВД, Мужчину уговорили нее прыгать с моста. Он спустили вниз и его передали медицинским работникам.
По словам очевидцев, спасательная операция длилась около 20 минут. Пока одни спасатели отговаривали мужчину прыгать, другие на лодке подплыли к мосту, чтобы вытащить его из воды.
Тем временем, в Перми в батут-центре 5-летней девочке сломали ногу. На нее упал мужчина, прыгавший рядом