В Перми спасли молодого человека, который пытался прыгнуть с Коммунального моста

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-21T08:44:12+03:00

На место ЧП выезжали сотрудники полиции и спасатели, которые уговорили мужчину спуститься

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19 октября около девяти часов вечера очевидцы заметили мужчину, который перелез через перила Коммунального моста и пытался спрыгнуть вниз.

- В 20.40 в дежурную часть Ленинского района города Перми поступило сообщение о мужчине, который пытается спрыгнуть вниз, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники МВД, Мужчину уговорили нее прыгать с моста. Он спустили вниз и его передали медицинским работникам.

По словам очевидцев, спасательная операция длилась около 20 минут. Пока одни спасатели отговаривали мужчину прыгать, другие на лодке подплыли к мосту, чтобы вытащить его из воды.

Тем временем, в Перми в батут-центре 5-летней девочке сломали ногу. На нее упал мужчина, прыгавший рядом