В Перми появится «умный» трамвай

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-21T07:25:59+03:00

На следующей неделе он выйдет на линию

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В Перми представили трамвай нового поколения. На следующей неделе его планируется запустить по укороченному маршруту №11 «ост. Школа №107 — микрорайон Висим». Новый трамвай низкопольный, с умным управлением и вместимостью до 160 человек.

В вагоне предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации, дополнительные элементы обеспечения безопасности рабочего места водителя, системы помощи водителю при управлении трамвайным вагоном. «Умный» трамвай обеспечивает беспрепятственный доступ в салон маломобильных граждан.

Новый трамвай предоставлен производителями бесплатно. Тестирование подвижных составов производится в рамках разработки новой транспортной модели города Перми.

Всего, в дальнейшем предусмотрено обновление транспортного состава краевой столицы. До 2021 года для Перми планируется приобрести более 20 новых трамваев.