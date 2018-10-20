2018-10-20T08:43:38+03:00
Происшествия

В Перми пытались ограбить БИН-банк

Возбуждено уголовное дело
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Грабители пытались попасть в офис банкаГрабители пытались попасть в офис банка
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Вечером в пятницу, 19 октября, в Перми неизвестные грабители пытались взломать офис Бин-банка, расположенного на улице Ленина возле Театра-Театра.

- В полицию Перми поступило сообщение о проникновение в один из банков в Дзержинском районе, - прокомментировали ситуацию в краевой полиции. - Ничего не похищено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, за последние два года в Перми произошло около десяти попыток ограбления банков. В частности, в июне 2016 вооруженный преступник в маске ворвался в отделение Сбербанка на улице Юрша и похитил 4 миллиона рублей. В июне 2017 грабители прорыли подкоп под магазин на улице Холмогорской, чтобы добраться до банкомата. В ноябре 2017 злоумышленники пытались взорвать банкоматы в банк на Краснополянской. В августе 2018 года неизвестные проникли в отделение банкоматов Сбербанка на улице Мира.

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