В Перми в батут-центре 5-летней девочке сломали ногу.

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-20T08:11:57+03:00

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В Перми в детском батут-центре на улице Революции 5-летней девочке сломали ногу. В минувшую субботу малышка, пришедшая в центр вместе с папой, прыгала на батуте. Папа девочки стоял рядом с батутом, а на самом снаряде вместе с детьми развлекался взрослый мужчина, который во время одного и прыжков упал на девочку, сообщило Т7-информ.

Папа срочно вызвал «скорую помощь». Медики установили, что у девочки перелом двух костей голени. Ее отправили в краевую детскую больницу.

Родители девочки собираются подать заявления в Роспотрбенадзор по повод оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в связи с тем, что на одном и том же батуте прыгают и взрослые, и дети. А также они намерены обратиться в суд.

В самом батут-центре комментировать ситуацию отказались.