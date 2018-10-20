2018-10-20T08:11:57+03:00
Происшествия

В Перми в батут-центре 5-летней девочке сломали ногу.

На нее упал мужчина, прыгавший рядом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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В Перми в детском батут-центре на улице Революции 5-летней девочке сломали ногу. В минувшую субботу малышка, пришедшая в центр вместе с папой, прыгала на батуте. Папа девочки стоял рядом с батутом, а на самом снаряде вместе с детьми развлекался взрослый мужчина, который во время одного и прыжков упал на девочку, сообщило Т7-информ.

Папа срочно вызвал «скорую помощь». Медики установили, что у девочки перелом двух костей голени. Ее отправили в краевую детскую больницу.

Родители девочки собираются подать заявления в Роспотрбенадзор по повод оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в связи с тем, что на одном и том же батуте прыгают и взрослые, и дети. А также они намерены обратиться в суд.

В самом батут-центре комментировать ситуацию отказались.

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