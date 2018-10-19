2018-10-19T20:59:22+03:00
Общество

В Перми родителям мальчика, который в детском лагере сломал ногу, выплатят компенсацию

Травму ребенок получил на футбольном поле
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Родителям ребенка выплатят 70 тысяч рублей.Родителям ребенка выплатят 70 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В детском оздоровительном лагере «Комета» в июле прошлого года дети играли в футбол.

В этом лагере ООО «Галактика» обязалось оздоравливать пермских школьников.

Но один из них вместо здоровья чуть не получил инвалидность.

- 10 июля прошлого года во время игры в футбол на футбольном поле несовершеннолетний подросток сломал ногу, - сообщили в Орджоникидзевском районном суде Перми. – Травма оказалась очень серьезной: врачи зафиксировали перелом большой берцовой кости со смещением. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Родители мальчика обратились в суд с предложением компенсировать этот вред. Судья удовлетворил их иск к ООО «Галактика».

- С учетом всех обстоятельств дела, суд взыскал с ООО «Галактика» в пользу ребёнка компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, в размере 50 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, причиненного родителям. Им выплатят по 10 тысяч рублей каждому.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми в ожоговый центр доставили работницу Пермского порохового завода
25-летний житель Прикамья похитил человека и требовал за него выкуп
В Прикамье мать четырех детей убила престарелую женщину и ее сына-инвалида
«Парма» заключила контракт с бывшим центровым казанского УНИКСа
В Прикамье заключенный пытался купить наркотики через Telegram
2 тысячи пермяков проголосовали в конкурсе «Клиника года»
В подземном переходе на Перми II появились терминалы по продаже билетов на электричку
Пермяки смогут сдать использованные батарейки в центре города
В Перми 26-летний работник оператора сотовой связи изучал телефонные переговоры своих знакомых
В Березниках полиция ищет вандалов, сломавших самую большую в России «Солонку»
Житель Прикамья пытался дать взятку инспектору ДПС и загремел в колонию
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остались 20 тысяч человек
В Перми «гастролеры» из Екатеринбурга ограбили магазин цифровой техники на 2 млн рублей
В Перми женщина-водитель «Приоры» врезалась в автобус
Бесплатный автобус от Перми I до центра города запустят в декабре
В воскресенье «Звезда» проведет заключительный домашний матч года
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый
В Прикамье 27 алкоголиков и наркоманов лишили прав
Пермские орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу самолетам
В Прикамье 26-летнего парня осудят за секс с 15-летней
Следователи проводят проверку по факту массового заболевания учеников пермской школы