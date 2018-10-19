В Перми родителям мальчика, который в детском лагере сломал ногу, выплатят компенсацию

СЕГОДНЯ 20:58 2018-10-19T20:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В детском оздоровительном лагере «Комета» в июле прошлого года дети играли в футбол.

В этом лагере ООО «Галактика» обязалось оздоравливать пермских школьников.

Но один из них вместо здоровья чуть не получил инвалидность.

- 10 июля прошлого года во время игры в футбол на футбольном поле несовершеннолетний подросток сломал ногу, - сообщили в Орджоникидзевском районном суде Перми. – Травма оказалась очень серьезной: врачи зафиксировали перелом большой берцовой кости со смещением. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Родители мальчика обратились в суд с предложением компенсировать этот вред. Судья удовлетворил их иск к ООО «Галактика».

- С учетом всех обстоятельств дела, суд взыскал с ООО «Галактика» в пользу ребёнка компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, в размере 50 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда, причиненного родителям. Им выплатят по 10 тысяч рублей каждому.