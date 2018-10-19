2018-10-19T18:42:45+03:00
Происшествия

В Перми в ожоговый центр доставили работницу Пермского порохового завода

В краевом управлении МЧС говорят, что к ним не поступало сообщений о взрывах или пожарах на пермских предприятиях
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
На Пермском пороховом совсем недавно было смертельное "ЧП".На Пермском пороховом совсем недавно было смертельное "ЧП".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Как нам стало известно, в ожоговое отделение городской клинической больницы №21 в Закамске доставили сотрудницу Пермского порохового завода. Как сообщили в ожоговом центре, жизни поступившей к ним пациентки ничто не угрожает, ей оказали медицинскую помощь и перевели в палату, по предварительным данным площадь поражения кожи составляет от 8 до 10 процентов.

В то же время в главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили о том, что никаких сигналов о ЧП на пермских промпредприятиях не было.

- По уточненной информации, никаких сообщений о взрывах или пожарах на каком-либо пермском предприятии к ним не поступало, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Нет сведений об этом и в оперативных сводках чрезвычайных происшествий этого ведомства.

Напомним: 8 октября на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв, на месте погиб рабочий, еще двое скончались в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скончался третий пострадавший во время взрыва на Пермском пороховом заводе

Врачи несколько дней боролись за жизнь 33-летнего Александра (подробнее)

Родные пострадавшего на Пермском пороховом заводе просят сдать для него кровь

Ее принимают на Пермской станции переливания крови (подробнее)

Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших на Пермском пороховом заводе

В понедельник днем там прогремел взрыв (подробнее)

Семьям погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе в краевом минсоцразвития пообещали оказать материальную помощь

Размер пособий пока не называется (подробнее)

У 25-летнего рабочего, погибшего при взрыве на пермском пороховом заводе, остался новорожденный сын

В результате взрыва газа три человека скончались, один ранен (подробнее)

Число жертв ЧП на Пермском пороховом заводе увеличилось до 3 погибших

Одного смертельно контузило на месте, двое скончались на операционном столе в реанимации (подробнее)

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий

Как сообщают в МЧС, к пожару на предприятии взорвавшийся газ не привел (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
25-летний житель Прикамья похитил человека и требовал за него выкуп
В Прикамье мать четырех детей убила престарелую женщину и ее сына-инвалида
«Парма» заключила контракт с бывшим центровым казанского УНИКСа
В Прикамье заключенный пытался купить наркотики через Telegram
2 тысячи пермяков проголосовали в конкурсе «Клиника года»
В подземном переходе на Перми II появились терминалы по продаже билетов на электричку
Пермяки смогут сдать использованные батарейки в центре города
В Перми 26-летний работник оператора сотовой связи изучал телефонные переговоры своих знакомых
В Березниках полиция ищет вандалов, сломавших самую большую в России «Солонку»
Житель Прикамья пытался дать взятку инспектору ДПС и загремел в колонию
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остались 20 тысяч человек
В Перми «гастролеры» из Екатеринбурга ограбили магазин цифровой техники на 2 млн рублей
В Перми женщина-водитель «Приоры» врезалась в автобус
Бесплатный автобус от Перми I до центра города запустят в декабре
В воскресенье «Звезда» проведет заключительный домашний матч года
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый
В Прикамье 27 алкоголиков и наркоманов лишили прав
Пермские орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу самолетам
В Прикамье 26-летнего парня осудят за секс с 15-летней
Следователи проводят проверку по факту массового заболевания учеников пермской школы