В Перми в ожоговый центр доставили работницу Пермского порохового завода

СЕГОДНЯ 18:42 2018-10-19T18:42:45+03:00

На Пермском пороховом совсем недавно было смертельное "ЧП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом управлении МЧС говорят, что к ним не поступало сообщений о взрывах или пожарах на пермских предприятиях

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Как нам стало известно, в ожоговое отделение городской клинической больницы №21 в Закамске доставили сотрудницу Пермского порохового завода. Как сообщили в ожоговом центре, жизни поступившей к ним пациентки ничто не угрожает, ей оказали медицинскую помощь и перевели в палату, по предварительным данным площадь поражения кожи составляет от 8 до 10 процентов.

В то же время в главном управлении МЧС России по Пермскому краю сообщили о том, что никаких сигналов о ЧП на пермских промпредприятиях не было.

- По уточненной информации, никаких сообщений о взрывах или пожарах на каком-либо пермском предприятии к ним не поступало, - проинформировали в ГУ МЧС по Пермскому краю. Нет сведений об этом и в оперативных сводках чрезвычайных происшествий этого ведомства.

Напомним: 8 октября на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв, на месте погиб рабочий, еще двое скончались в реанимации.

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