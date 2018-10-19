25-летний житель Прикамья похитил человека и требовал за него выкуп

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-19T16:54:28+03:00

Судья не поверил обещаниям обвиняемого о том, что тот не сбежит от правосудия.

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В Добрянском районном суде избрали меру пресечения для 25-летнего жителя Добрянки. Его обвиняют в похищении человека и вымогательстве денег в особо крупном размере.

- Следователь следственного отдела по городу Добрянка СУ СК РФ по Пермскому краю обратился с ходатайством о заключении под стражу 25-летнего жителя города, который органами предварительного следствия подозревается в том, что в июле похитил жителя Добрянки и незаконно удерживал его в одной из квартир, - сообщили в суде Добрянского района. , Молодого добрянца обвиняют по статье о похищении человека из корыстных побуждений. Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет лишения свободы. Также ему вменяют вымогательство в особо крупном размере.

На суде похититель попросил не сажать его в СИЗО, обещая, что не скроется от правосудия.

Но судья постановил арестовать его сроком на 2 месяца.