2018-10-19T15:18:33+03:00
Общество

В Прикамье мать четырех детей убила престарелую женщину и ее сына-инвалида

28-летняя убийца работала разносчицей пенсии
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Верещагинском районе 28-летняя мать четырех детей признана виновной в убийстве 88-летней женщины и ее 68-летнего сына-инвалида первой группы.

11 июня 2017 года в поселке Менделеево Карагайского района разносчица пенсии пришла к престарелой женщине за отсрочкой долга. Пожилая женщина сказала, что если девушка не отдаст долг, то она сообщит об этом в правоохранительные органы и органы опеки, которые заберут у девушки детей.

- Должница убила ножом 88-летнюю пенсионерку и ее сына, - сообщили в краевом следственном комитете. - После совершения убийства нападавшая похитила из дома 2 700 рублей и скрылась.

28-летняя женщина признана виновной в краже и убийстве двух лиц. Приговором суда ей назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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