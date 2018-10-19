«Парма» заключила контракт с бывшим центровым казанского УНИКСа

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-19T14:56:01+03:00

Изменить размер текста: A A

«Парма» подписала контракт с 35-летним Григорием Шуховцовым до окончания нынешнего сезона. Центровой призван заменить в пермском клубе Ивана Лазарева.

В прошлом сезоне ветеран выступал за УНИКС. В составе казанцев он набирал в среднем по 1,9 очка и 1,8 подбора. За казанцев он провел 13 встреч. кроме того, он выходил на площадку в 6 играх в Еврокубке, где набирал 1,3 очка за игру.

Предсезонную подготовку Шуховцов прошел в составе УНИКСа.

Ранее 35-летний центровой защищал цвета московского «Динамо», литовских «Нептунаса» и «Сакалая», «Локомотива-Кубань» и ЦСКА. В список его достижений входят титулы чемпиона Лиги ВТБ и Еврокубка.

Ранее мы писали, 21 октября в Перми состоится «уральское дерби». Пермская «Звезда» на своем стадионе примет «Урал-2» из Екатеринбурга.

Болельщики смогут посетить заключительный домашний матч сезона бесплатно. Хотя для посещения будет открыта только Западная трибуна . Точки выдачи бесплатных билетов будут организованы при входе на стадион.