2018-10-19T14:38:00+03:00
Происшествия

В Прикамье заключенный пытался купить наркотики через Telegram

Героин был обнаружен сотрудниками режимного учреждения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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35-летний осужденный в апреле этого года проходил лечение в туберкулезном отделении «Больница №3» МСЧ 59 ФСИН России. Клиника располагается в поселке Ныроб Чердынского района.

Находясь на лечении, он через мессенджер Telegram договорился о покупке героина. Однако наркотики весом 5,5 грамм был обнаружен сотрудниками режимного учреждения в посылке. Героин был изъят, а осужденному добавили срок за покушение на приобретение наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд, с учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору, назначил подсудимому 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей в колонии особого режима.

Тем временем, как мы уже писали, 46-летний житель Прикамья пытался дать взятку инспектору ДПС и загремел в колонию. Он попался пьяным за рулем в поселке Гамово.

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