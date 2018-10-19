2 тысячи пермяков проголосовали в конкурсе «Клиника года»

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-19T14:32:21+03:00

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Сайт «КП»-Пермь» проводит конкурс для медучреждений Перми и Пермского края. Он продлится с октября по декабрь этого года. В конкурсе проголосовали уже 2 тысячи человек. Присоединяйтесь и помогайте развивать медицину в крае!

Ведь все мы посещаем больницы, поликлиники и медицинские центры. Конкурс позволит узнать, какие медучреждения пользуются доверием пермяков, узнать все новости из сферы медицины в крае.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

Ранее мы писали о том, что после вакцинации против клещевого энцефалита заболели 200 школьников из Перми, Нытвы, Краснокамска и Пермского района. В случившемся разбирается минздрав.