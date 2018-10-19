В подземном переходе на Перми II появились терминалы по продаже билетов на электричку

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-19T13:48:09+03:00

Такие же аппараты установлены на станциях Верещагино, Кунгур и Молодежная

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В подземном переходе железнодорожной станции Пермь II поставили терминалы по продаже билетов на пригородные электрички. Купить билеты можно как по банковской карте, так и наличными деньгами. Такие же билетопечатающие аппараты установлены на станциях Верещагино, Кунгур и Молодежная.

Таким образом, приобрести билет на проезд в электропоезде можно в кассе, через мобильное приложение «Пригород» и непосредственно в вагоне у разъездного кассира. Последняя услуга действует только для тех, кто садится в поезд на станциях без стационарных касс, рассказали в Пермской пригородной компании.

Тем временем, с 22 по 28 октября в Перми пройдет неделя сбора батареек, организованная известным брендом. Специальный контейнер установят на эспланаде на пересечении улиц Петропавловская и Борчанинова, сообщает сайт краевого министерства природы. Жители Прикамья смогут сдать любые батарейки в неограниченном количестве.