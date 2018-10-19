2018-10-19T13:20:52+03:00
Общество

Пермяки смогут сдать использованные батарейки в центре города

Контейнеры установят на эспланаде
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

С 22 по 28 октября в Перми пройдет неделя сбора батареек, организованная известным брендом. Специальный контейнер установят на эспланаде на пересечении улиц Петропавловская и Борчанинова, сообщает сайт краевого министерства природы. Жители Прикамья смогут сдать любые батарейки в неограниченном количестве.

В течение многих лет россияне накопили дома большой объём отработанных элементов питания из-за отсутствия доступной инфраструктуры, - рассказали организаторы акции. - Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы на специальном заводе.

Акцию благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» также поддержали Казань, Новосибирск, Рязань и Ярославль.

Тем временем, Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в школе №7, где после прививок против клещевого энцефалита 20 первоклассников почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура до 40 градусов, появилась тошнота и слабость, началась сильная головная боль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье заключенный пытался купить наркотики через Telegram
2 тысячи пермяков проголосовали в конкурсе «Клиника года»
В подземном переходе на Перми II появились терминалы по продаже билетов на электричку
В Перми 26-летний работник оператора сотовой связи изучал телефонные переговоры своих знакомых
В Березниках полиция ищет вандалов, сломавших самую большую в России «Солонку»
Житель Прикамья пытался дать взятку инспектору ДПС и загремел в колонию
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остались 20 тысяч человек
В Перми «гастролеры» из Екатеринбурга ограбили магазин цифровой техники на 2 млн рублей
В Перми женщина-водитель «Приоры» врезалась в автобус
Бесплатный автобус от Перми I до центра города запустят в декабре
В воскресенье «Звезда» проведет заключительный домашний матч года
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый
В Прикамье 27 алкоголиков и наркоманов лишили прав
Пермские орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу самолетам
В Прикамье 26-летнего парня осудят за секс с 15-летней
Следователи проводят проверку по факту массового заболевания учеников пермской школы