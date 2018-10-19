Пермяки смогут сдать использованные батарейки в центре города

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-19T13:20:52+03:00

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С 22 по 28 октября в Перми пройдет неделя сбора батареек, организованная известным брендом. Специальный контейнер установят на эспланаде на пересечении улиц Петропавловская и Борчанинова, сообщает сайт краевого министерства природы. Жители Прикамья смогут сдать любые батарейки в неограниченном количестве.

В течение многих лет россияне накопили дома большой объём отработанных элементов питания из-за отсутствия доступной инфраструктуры, - рассказали организаторы акции. - Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы на специальном заводе.

Акцию благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» также поддержали Казань, Новосибирск, Рязань и Ярославль.

Тем временем, Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в школе №7, где после прививок против клещевого энцефалита 20 первоклассников почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура до 40 градусов, появилась тошнота и слабость, началась сильная головная боль.