Пермяки смогут сдать использованные батарейки в центре города
С 22 по 28 октября в Перми пройдет неделя сбора батареек, организованная известным брендом. Специальный контейнер установят на эспланаде на пересечении улиц Петропавловская и Борчанинова, сообщает сайт краевого министерства природы. Жители Прикамья смогут сдать любые батарейки в неограниченном количестве.
В течение многих лет россияне накопили дома большой объём отработанных элементов питания из-за отсутствия доступной инфраструктуры, - рассказали организаторы акции. - Благодаря «Неделе сбора батареек» каждый сможет сдать любое количество элементов питания, которые впоследствии будут вывезены и утилизированы на специальном заводе.
Акцию благотворительно-экологического фонда «Обитаемый Урал» также поддержали Казань, Новосибирск, Рязань и Ярославль.
Тем временем, Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в школе №7, где после прививок против клещевого энцефалита 20 первоклассников почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура до 40 градусов, появилась тошнота и слабость, началась сильная головная боль.