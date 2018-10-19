2018-10-19T12:57:33+03:00
Происшествия

В Перми 26-летний работник оператора сотовой связи изучал телефонные переговоры своих знакомых

На молодого человека завели уголовное дело за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26-летний специалист компании оператора сотовой связи обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров, сообщили в краевом следственном комитете России.

По версии следствия, с ноября 2017 года по январь 2018 года молодой человек неоднократно просматривал сведения о телефонных переговорах своих знакомых. Он использовал специализированное программное обеспечение. Отмечается, что тайну телефонных переговоров он нарушал из личной заинтересованности.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в Перми «гастролеры» из Екатеринбурга ограбили магазин цифровой техники на 2 млн рублей. Молодые люди жили на широкую ногу, прогуливали и пропивали все деньги. На контакт грабители с полицейскими не идут, вину полностью отрицают.

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