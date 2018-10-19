2018-10-19T14:04:50+03:00
Общество

В Березниках полиция ищет вандалов, сломавших самую большую в России «Солонку»

Арт-объект не простоял и недели
Константин КЯКИНЕН
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..Фото: Николай АНФАЛОВ
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В ночь на 18 октября неизвестные вандалы разрушили арт-объект «Солонка» на Торговой площади Березников. Они отодрали от скульптуры часть металлического крепления и рассыпали «соль» на улицу.

Как нам сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, полиция тесно сотрудничает с местной администрацией и со специалистами организации, которая устанавливала объект. Оцениваются характер и причиненный ущерб, а также стоимость работ по восстановлению.

Однако найти вандалов вряд ли удастся, так как в этом месте нет ни одной видеокамеры. А сами они, скорее всего, в полицию с повинной не пойдут, как сделал это пермский художник Sad Face, испортивший «Счастье не за горами».

Отметим, что арт-объект был установлен в Березниках 12 октября. Гигантская солонка внесена в Книгу рекордов России. Создала «Солонку» московский дизайнер Виктория Белорукова.

- Авторы проекта считали, что солонка на Торговой площади станет местом примирения березниковцев, но она не простояла и недели.

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