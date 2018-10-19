В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остались 20 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-19T10:20:42+03:00

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Как мы уже писали, в ночь на 19 октября произошел взрыв на трансформаторной подстанции в микрорайоне Парковый. Очевидцы утверждали, что слышали сильный хлопок, после которого погас свет.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что 19 октября в 0.49 поступила информация о хлопке на трансформаторной подстанции в Перми по улице Зои Космодемьянской с последующим розливом масла и его загорании. Угрозы распространения огня не было.Пожар был потушен в 01:04.

В результате происшествия зарегистрированы перебои с электроэнергией в микрорайоне Парковый. В результате без электроснабжения осталось порядка 20 тысяч жителей Дзержинского района Перми.

В пресс-службе МРСК «Урала» сообщили, что энергетики вернули свет всем обесточенным потребителям в 1 час 42 минуты.

Ранее мы сообщали, что 17 октября из-за шквалистого ветра свет пропал в 67 населенных пунктах. Во время непогоды в течение дня без электроснабжения оставалось порядка 9 тысяч человек. Перебои в подаче электроэнергии в основном были зафиксированы в Гайнском, Кочевском, Соликамском, Пермском, Ильинском, Чусовском и ряде других районах.