В Перми «гастролеры» из Екатеринбурга ограбили магазин цифровой техники на 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-19T09:25:01+03:00

Молодые люди жили на широкую ногу, прогуливали и пропивали все деньги

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В Перми оперативники доказали причастность двух жителей Екатеринбурга к дерзкому ограблению магазина цифровой техники на ул. Маршала Рыбалко. В ноябре прошлого года 19-летний юноша и его 23-летний друг взломали дверь в помещение и похитили сотовые телефоны на сумму 2 миллиона рублей.

Преступников задержали по подозрению в совершении ограбления в мае 2018 года. На контакт с полицейскими не идут, вину полностью отрицают.

По словам сыщиков, в Пермь «гастролеры» приезжали накануне совершения преступлений, снимали жилье и тщательно готовились. Они выбирали супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, все кражи совершали в ночное время. Мобильники продавали через сайты бесплатных объявлений, а вырученные деньги спускали на развлечения, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Оперативники считают, что «гастролеры» совершили еще 4 кражи в Перми. Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство и расследуются в следственной части СУ УМВД России по Перми.