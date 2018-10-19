2018-10-19T07:46:10+03:00
Происшествия

В Перми женщина-водитель «Приоры» врезалась в автобус

Виновница аварии и ее пассажирка получили травмы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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18 октября около 17 часов в Дзержинском районе 56-летняя женщина-водитель на «Ладе Приоре». Автоледи выезжала со второстепенной дороги в районе дома №12 по ул. Углеуральской не пропустила автобус «Скания» и допустила столкновение.

В результате ДТП пострадали водитель и 25-летняя пассажирка «Лады Приоры». Виновница аварии госпитализирована в больницу с многочисленными травмами. Пассажирка «Приоры» получила ушибы головы и шеи. Ей назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки выяснилось, что женщины в легковушке не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, виновница ДТП неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- В отношении 56-летней женщины вынесено определение о возбуждении и проведении административного расследования, - сообщили в краевой полиции. - Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Прикамье пожилая женщина попала под грузовой поезд. Происшествие случилось на перегоне «Ергач-Иренский».

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