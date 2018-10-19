Бесплатный автобус от Перми I до центра города запустят в декабре

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-19T07:26:28+03:00

Новый маршрут появится в связи с закрытием участка железной дороги от Перми I до Перми II

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В декабре в Перми появится новый автобусный маршрут, который соединит Пермь I с центром города. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников. После закрытия участка Горнозаводской ветки до станции Пермь II все пригородные поезда будут ходить только до Перми II.

- Для тех, кому нужно добираться до Перми II или в центр, будет введен новый автобусный маршрут, - отметил Максим Решетников. - Проезд будет бесплатный, нужно будет лишь предъявить железнодорожный билет.

Власти предполагают, что новый автобусный маршрут будет проложен от Перми I через Комсомольский проспект, ул. Ленина до Перми II, обратно автобусы будут возвращаться по ул. Петропавловской.

Также сообщается, что затраты на услуги перевозчиков будут компенсировать из бюджетов.

По трехлетнему проекту бюджета Пермского края на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено почти 2,5 млрд рублей. Предусмотрены средства на реконструкцию трамвайной сети, модернизацию подвижного состава.