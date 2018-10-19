2018-10-19T06:48:38+03:00
Спорт

В воскресенье «Звезда» проведет заключительный домашний матч года

Вход на стадион будет бесплатный
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ФК "Звезда"фото: ФК "Звезда"
Изменить размер текста:

21 октября в Перми состоится «уральское дерби». Пермская «Звезда» на своем стадионе примет «Урал-2» из Екатеринбурга.

Болельщики смогут посетить заключительный домашний матч сезона бесплатно. Хотя для посещения будет открыта только Западная трибуна . Точки выдачи бесплатных билетов будут организованы при входе на стадион.

Попасть на стадион можно будет за час до стартового свистка, который прозвучит в 17.00. За полчаса до начала игры, а также в перерыве запланирована шоу-программа.

Перед заключительным домашним матчем «Звезда» занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Константина Парамонова еще ни разу не проиграли на своем поле. В то же самое время «Урал-2» не выигрывал в этом сезоне в гостях. Команда из Екатеринбурга занимает 9-е место.

Отметим также, что капитан «Звезды» входит в число лучших бомбардиров турнира. На счету Евгения Тюкалова шесть забитых мячей в этом розыгрыше первенства ПФЛ группы»Урал-Поволжье».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми женщина-водитель «Приоры» врезалась в автобус
Бесплатный автобус от Перми I до центра города запустят в декабре
В Перми из-за пожара на трансформаторной подстанции без света остался микрорайон Парковый
В Прикамье 27 алкоголиков и наркоманов лишили прав
Пермские орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу самолетам
В Прикамье 26-летнего парня осудят за секс с 15-летней
Следователи проводят проверку по факту массового заболевания учеников пермской школы
В Березниках разломали «Солонку»
В Перми прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников после прививок против клещевого энцефалита
В Пермском крае за долги арестована автозаправка
В Перми разрешено движение по первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов
Пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН
Пермяков приглашают сдать кровь
В Перми создали «Видеообщение в интернете» для пользователей старшего возраста
В Перми восьмерым участникам банды наркодилеров грозит пожизненное лишение свободы
Житель Прикамья заставлял девочек из Кургана вступать в половую связь
Министерство ЖКХ Пермского края возглавит Александр Шицын
В Березниках грабитель пытался украсть обезболивающее лекарство из аптеки
В Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
В Перми директор фирмы задолжал работникам свыше 8 млн рублей
В Пермском крае практически полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра
Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома
В Пермском крае создали два новых министерства
Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья
В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого
В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов
В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам