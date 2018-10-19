В воскресенье «Звезда» проведет заключительный домашний матч года

СЕГОДНЯ 06:48 2018-10-19T06:48:38+03:00

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21 октября в Перми состоится «уральское дерби». Пермская «Звезда» на своем стадионе примет «Урал-2» из Екатеринбурга.

Болельщики смогут посетить заключительный домашний матч сезона бесплатно. Хотя для посещения будет открыта только Западная трибуна . Точки выдачи бесплатных билетов будут организованы при входе на стадион.

Попасть на стадион можно будет за час до стартового свистка, который прозвучит в 17.00. За полчаса до начала игры, а также в перерыве запланирована шоу-программа.

Перед заключительным домашним матчем «Звезда» занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Константина Парамонова еще ни разу не проиграли на своем поле. В то же самое время «Урал-2» не выигрывал в этом сезоне в гостях. Команда из Екатеринбурга занимает 9-е место.

Отметим также, что капитан «Звезды» входит в число лучших бомбардиров турнира. На счету Евгения Тюкалова шесть забитых мячей в этом розыгрыше первенства ПФЛ группы»Урал-Поволжье».