2018-10-19T07:39:22+03:00
Общество

В Прикамье 27 алкоголиков и наркоманов лишили прав

Водители состояли на учете в психиатрической больнице
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Мария АНАНОВА
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В Чернушинском районе 26 мужчин и одна женщина состояли на учете в краевой психиатрической больнице. Все они страдали алкогольной и наркотической зависимостью. Тем не менее, больные имели водительские удостоверения с правом управления транспортным средством категории от «А» до «М». Эти факты выявила прокуратура Чернушинского района в ходе проверки.

- Учитывая, что данные заболевания в соответствии с действующим законодательством являются основанием для прекращения действия права на управление транспортными средствами, прокурор района обратился в суд, - сообщили в краевой прокуратуре.

Чернушинский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора. Действие водительского удостоверения у лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, прекращено. Решение передано в ГИБДД для включения в базу данных.

Ранее в Перми прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников после прививок против клещевого энцефалита.

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