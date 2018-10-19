2018-10-19T05:52:51+03:00
Общество

Пермские орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу самолетам

Ученые исследуют российские аэропорты, чтобы обеспечить безопасность полетов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Орнитологи назвали птиц, которые представляют угрозу для самолетов. В Пермском крае наибольшую опасность для самолетов представляют птицы из семейства чайковых, которые могут образовывать большие скопления. Кроме того, угроза исходит от голубей, воробьев, уток, врановых, а также дневных хищников.

Орнитолог и эколог Роман Харин и инженер-эколог Михаил Колодкин составляют список рекомендаций для работников аэропортов по предотвращению столкновения птиц и самолетов.

- Чем больше скорость и высота самолета, тем выше опасность любых столкновений, – рассказывает орнитолог Пермского университета Роман Харин. - При этом наиболее критичными являются моменты взлета и посадки. Наибольшую опасность для полетов птицы представляют в конце лета – в это время появляется большое количество молодняка, имеющего небольшой опыт. Таким же опасным является период сезонных миграций весной и осенью, когда птицы совершают массовые перемещения.

В городах Игарка и Сургут пермские орнитологи Роман Харин и Михаил Колодкин исследовали территорию аэропортов в радиусе 15 км. Ученые определяли характер орнитологической обстановки на аэродроме и выявляли условия, способствующие скоплению птиц.

Ученые ПГНИУ предложили начать для уменьшения привлекательности территории аэропортов скашивать траву и осушать водоемы. Кроме этого, птиц отпугивают пиротехникой, бликами специальных каруселей с зеркалами, а в некоторых аэропортах держат ручных хищных птиц.

Отметим, что с 1990 по 2006 год во всем мире погибли более 260 человек из-за столкновения в воздухе пассажирских рейсов с птицами, причем заметная часть из них выполняла полеты на небольших частных самолетах. Авиакомпании по всему миру тратят в общей сложности около 650 миллионов долларов на устранение повреждений, которые самолеты получают от столкновений с птицами. Несколько дней назад компания «Аэрофлот» подала в суд на томский аэропорт, потребовав компенсации за поврежденный птицами самолет.

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