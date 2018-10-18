В Прикамье 26-летнего парня осудят за секс с 15-летней

СЕГОДНЯ 21:08 2018-10-18T21:08:00+03:00

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В Березниках осудят 26-летнего местного жителя. По данным следствия, с осени прошлого года по лето этого года молодой человек встречался с 15-летней девушкой и занимался с ней сексом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят 19-летнего молодого человека за секс с подростком. По версии следователей, в конце октября прошлого года парень занялся сексом с 13-летней знакомой в своем доме в деревне края.