2018-10-18T18:37:38+03:00
Общество

Следователи проводят проверку по факту массового заболевания учеников пермской школы

Детям стало плохо после вакцинации
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Следователи проводят проверку после того, как младшеклассники школы № 7 массово заболели.

Напомним, после прививок против клещевого энцефалита 20 первоклассников школы № 7 почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура до 40 градусов, появилась тошнота и слабость, головная боль. Как рассказал нам папа ученика, из 30 учащихся на занятия пришли только 10. После массового заболевания ребят проверки начали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, минздрава.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.

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