В Березниках разломали «Солонку»

18 Окт. 17:09 2018-10-19T14:02:22+03:00

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В Березниках на Торговой площади арт-объект «Солонка» установили 12 октября, а в ночь на 18 октября неизвестные отодрали от скульптуры часть металлического крепления и рассыпали «соль» на улицу.

– Ничего удивительного, дебилов хватает, – комментируют произошедшее в соцсетях.

Найти вандалов вряд ли удастся, так как в этом месте нет ни одной видеокамеры. А сами они, скорее всего, в полицию с повинной не пойдут, как сделал это пермский художник, испортивший "Счастье не за горами".

Напомним, создала «Солонку» московский дизайнер Виктория Белорукова. Благодаря высоте в три человеческих роста - 4 метра и 95 сантиметров - этот арт-объект внесли в Книгу рекордов России как самую большую солонку.

Авторы проекта считали, что солонка на Торговой площади станет местом примирения березниковцев.

- В Березниках по факту повреждения объекта проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Оцениваются характер и причиненный ущерб, необходимые работы по восстановлению его целостности. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к его повреждению.

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