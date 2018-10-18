В Пермском крае за долги арестована автозаправка

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-18T14:35:15+03:00

Если владелец АЗС не заплатит долги, то заправка уйдет с молотка

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В Прикамье 54-летний владелец АЗС накопил много долгов. Мужчина не платил налоги и сборы, не выплачивал долг по кредиту и задолжал поставщику топлива. Общая сумма задолженности составила 687 тысяч рублей.

Должнику сообщили о возбуждении исполнительного производства. Но платить владелец АЗС не собирался. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. Также в отношении неплательщика было вынесено постановление об ограничении выезда за пределы страны.

После этого судебный пристав наложил арест на автозаправку. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику, но если он не погасит задолженность, то АЗС будет передана на принудительную реализацию, сообщили в службе судебных приставов.

Тем временем, пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН. Инспекция нарушила антимонопольное законодательство.