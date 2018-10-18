2018-10-18T14:35:15+03:00
Общество

В Пермском крае за долги арестована автозаправка

Если владелец АЗС не заплатит долги, то заправка уйдет с молотка
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье 54-летний владелец АЗС накопил много долгов. Мужчина не платил налоги и сборы, не выплачивал долг по кредиту и задолжал поставщику топлива. Общая сумма задолженности составила 687 тысяч рублей.

Должнику сообщили о возбуждении исполнительного производства. Но платить владелец АЗС не собирался. Судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 40 тысяч рублей. Также в отношении неплательщика было вынесено постановление об ограничении выезда за пределы страны.

После этого судебный пристав наложил арест на автозаправку. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику, но если он не погасит задолженность, то АЗС будет передана на принудительную реализацию, сообщили в службе судебных приставов.

Тем временем, пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН. Инспекция нарушила антимонопольное законодательство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников после прививок против клещевого энцефалита
В Перми разрешено движение по первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов
Пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН
Пермяков приглашают сдать кровь
В Перми создали «Видеообщение в интернете» для пользователей старшего возраста
В Перми восьмерым участникам банды наркодилеров грозит пожизненное лишение свободы
Житель Прикамья заставлял девочек из Кургана вступать в половую связь
Министерство ЖКХ Пермского края возглавит Александр Шицын
В Березниках грабитель пытался украсть обезболивающее лекарство из аптеки
В Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
В Перми директор фирмы задолжал работникам свыше 8 млн рублей
В Пермском крае практически полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра
Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома
В Пермском крае создали два новых министерства
Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья
В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого
В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов
В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам