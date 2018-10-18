В Перми разрешено движение по первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов
Краевой Минтранс заявил, что продолжаются работы по реконструкции Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино. По первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов в Перми уже начато движение транспорта. Речь идет о ближайшем к центру развороте. В скором времени автомобилисты смогут использовать и следующий разворот, работы на нем близятся к завершению.
В ходе реконструкции шоссе Космонавтов для обеспечения безопасности дорожного на магистрали «спрямляются» 4 разворота. Предполагается, что скорость движения транспорта на шоссе увеличится с 60 до 80 км/ч. Кроме того, спрямление участков потребовало переноса инженерных коммуникаций и устройство новых сетей: освещения, ливневой канализации и газопровода.
Напомним, до 2020 года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 метров мостов. Помимо реконструкции Шоссе Космонавтов будут продолжены работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе Перми, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.