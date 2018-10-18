2018-10-18T14:11:23+03:00
Общество

В Перми разрешено движение по первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов

А полностью работы планируется завершить к августу 2019 года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Краевой Минтранс заявил, что продолжаются работы по реконструкции Шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино. По первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов в Перми уже начато движение транспорта. Речь идет о ближайшем к центру развороте. В скором времени автомобилисты смогут использовать и следующий разворот, работы на нем близятся к завершению.

В ходе реконструкции шоссе Космонавтов для обеспечения безопасности дорожного на магистрали «спрямляются» 4 разворота. Предполагается, что скорость движения транспорта на шоссе увеличится с 60 до 80 км/ч. Кроме того, спрямление участков потребовало переноса инженерных коммуникаций и устройство новых сетей: освещения, ливневой канализации и газопровода.

Напомним, до 2020 года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 метров мостов. Помимо реконструкции Шоссе Космонавтов будут продолжены работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе Перми, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.

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