2018-10-18T13:43:03+03:00
Общество

Пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН

Инспекция нарушила антимонопольное законодательство
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Две пермские управляющие компании «ЭКВО» и «ТехКомфорт» обратились в краевую Инспекцию государственного жилищного надзора с просьбой о внесении новых домов в единый реестр. Однако ИГЖН заявки компаний отклонила. В ведомстве заметили, что управляющих компаний с такими названиями в Пермском крае несколько – они не могут определить к какой УК отнести новые дома.

В ходе рассмотрения жалоб Пермское УФАС выяснило, что ранее в ИГЖН уже поступали подобные заявки и инспекция вносила новые дома в реестр.

- Пермское УФАС направило в адрес ИГЖН предупреждение, - сообщила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова. - В инспекции должны были пересмотреть поданные заявки и включить дома в единый реестр, а также в лицензии управляющих компаний. В ответ на предписание от ИГЖН пришло письмо, в котором сообщалось, что предупреждение инспекция исполнять не будет.

Пермское УФАС возбудило дело в отношении Инспекции государственного жилищного надзора по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. В случае если нарушение в ходе рассмотрения дела подтвердится, должностным лицам ИГЖН грозит административный штраф, заявили в ведомстве.

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