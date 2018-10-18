2018-10-18T13:18:51+03:00
Общество

Пермяков приглашают сдать кровь

Самая большая потребность в первой и второй группах крови
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Врачи пермской Службы крови просят помощи у жителей Прикамья. В крае увеличилось число заявок на донорскую кровь. Существует большая потребность в первой группе крови с отрицательным резус-фактором и второй группы крови с положительным и отрицательным резусами.

- Мы расширили план выездной деятельности в октябре в территории и на предприятия края, - сообщили в пермской станции переливания крови. - Ежедневно приглашаем доноров путем рассылки смс-сообщений. Однако «Донорский светофор» Пермской станции переливания горит красным, сигнализируя о сложной ситуации.

Врачи напоминают, что запасы компонентов крови на станции переливания и резервные остатки в медицинских организациях должны пополняться регулярно, поэтому врачи Службы крови призывают прийти и сдать кровь. В Пермском крае стать донорами могут здоровые жители, достигшие 18 – летнего возраста, не имеющие противопоказаний к донорству. При себе необходимо иметь паспорт.

В Перми можно сдать кровь по адресу: ул. Лебедева, 54 без предварительной записи. Прием ведется с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30 и в пятницу с 8.00 до 13.00. График работы выездной бригады доступен на сайте pkspk.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми прокуратура начала проверку по факту заболевания школьников после прививок против клещевого энцефалита
В Пермском крае за долги арестована автозаправка
В Перми разрешено движение по первому «спрямленному» участку Шоссе Космонавтов
Пермское УФАС возбудило дело против ИГЖН
В Перми создали «Видеообщение в интернете» для пользователей старшего возраста
В Перми восьмерым участникам банды наркодилеров грозит пожизненное лишение свободы
Житель Прикамья заставлял девочек из Кургана вступать в половую связь
Министерство ЖКХ Пермского края возглавит Александр Шицын
В Березниках грабитель пытался украсть обезболивающее лекарство из аптеки
В Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
В Перми директор фирмы задолжал работникам свыше 8 млн рублей
В Пермском крае практически полностью восстановлено электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра
Житель Московской области и его приятель из Кунгура зверски убили 55-летнего мужчину, а потом сожгли два дома
В Пермском крае создали два новых министерства
Житель Прикамья изнасиловал девушку и застрелил ее из ружья
В Березниках 20-летний парень убил мать своего знакомого
В Прикамье шквалистый ветер обесточил 67 населенных пунктов
В Перми директор фирмы год не платил зарплату 15 работникам