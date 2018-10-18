Пермяков приглашают сдать кровь

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-18T13:18:51+03:00

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Врачи пермской Службы крови просят помощи у жителей Прикамья. В крае увеличилось число заявок на донорскую кровь. Существует большая потребность в первой группе крови с отрицательным резус-фактором и второй группы крови с положительным и отрицательным резусами.

- Мы расширили план выездной деятельности в октябре в территории и на предприятия края, - сообщили в пермской станции переливания крови. - Ежедневно приглашаем доноров путем рассылки смс-сообщений. Однако «Донорский светофор» Пермской станции переливания горит красным, сигнализируя о сложной ситуации.

Врачи напоминают, что запасы компонентов крови на станции переливания и резервные остатки в медицинских организациях должны пополняться регулярно, поэтому врачи Службы крови призывают прийти и сдать кровь. В Пермском крае стать донорами могут здоровые жители, достигшие 18 – летнего возраста, не имеющие противопоказаний к донорству. При себе необходимо иметь паспорт.

В Перми можно сдать кровь по адресу: ул. Лебедева, 54 без предварительной записи. Прием ведется с понедельника по четверг с 8.00 до 13.30 и в пятницу с 8.00 до 13.00. График работы выездной бригады доступен на сайте pkspk.ru